“Me he divertido mucho haciendo investigación”

“La física aplicada es muy divertida”. Así tituló Betty León Fong la conferencia que impartió ayer en el IES Val Miñor tras recibir el Premio Muller Científica 2024. La intención de la catedrática de Física Aplicada jubilada era animar al alumnado a apostar por la investigación, sobre todo a las estudiantes, que siguen siendo minoría en este terreno. Ella rompió moldes en su momento. Fue la primera profesora titular de la Universidade de Vigo y pionera en investigaciones sobre las aplicaciones industriales del láser o los biomateriales para su uso en implantes óseos. Por todo ello, el claustro acordó por unanimidad concederle el galardón, que alcanza ya su séptima edición. Y también por su labor solidaria en la comarca del Val Miñor, donde reside.

–¿Cómo sienta seguir recibiendo reconocimientos por su carrera después de jubilada?

–Me ha hecho mucha ilusión que 13 años después de jubilarme alguien se acuerde de mi vida anterior. Es un honor y lo recibo con satisfacción y alegría.

–Ha sido una pionera en la Universidade de Vigo.

–La tesis de investigación la hice entre Vigo, Madrid y Berlín, sobre cristales líquidos, la base de las pantallas planas de televisión que se desarrollaron después. Luego en Vigo empezamos a investigar sobre aplicaciones industriales de los láseres y conseguimos implicar a la Diputación por primera vez en proyectos de la universidad. Luego seguimos con otros proyectos y de dos personas pasamos a treinta investigadores y nos dividimos en grupos de investigación. El mío era el de Nuevos Materiales, que empezó con la investigación de biomateriales para implantes dentales y ortopédicos. Fuimos pioneros en conseguir proyectos europeos para la Universidad de Vigo.

"Las mujeres hemos tenido que trabajar el doble o el triple para lograr éxitos en carreras de investigación"

–Durante años sería la única mujer en el equipo.

–Toda mi vida he estado rodeada de ingenieros hombres, no había mujeres en investigación en Física, pero nunca he percibido discriminación porque no lo permitiría. No obstante, es cierto que las mujeres hemos tenido que trabajar el doble o el triple para lograr éxitos en carreras de investigación.

Betty León, tras recoger el premio, rodeada de profesores, alumnos y representantes municipales. / Marta G. Brea

–Sigue habiendo muchas menos chicas en el ámbito científico.

–En España, cuando empiezan la carrera son el 50%, muchas más que a nivel internacional, que son un 30%, pero la realidad es que luego somos solo un 28% catedráticas. La presencia de mujeres se va haciendo menor porque la carrera es dura y las mujeres nos sentimos más responsables con el cuidado de la familia. No solo es que no te dejen subir, es que si no puedes dedicar las horas necesarias te vas quedando atrás.

–¿Qué diría a los jóvenes que piensan en su formación para el futuro?

–Mi mensaje es que la investigación es complicada pero puede ser muy divertida. Me he divertido muchísimo haciendo investigación. Al final de mi carrera pusieron mi nombre al laboratorio donde más trabajé, un momento de satisfacción porque las nuevas generaciones se preguntarán quién fue esa señora. Conseguir el primer proyecto europeo, ver que tus alumnos se hacen mayores y hacen sus investigaciones.... Son momentos muy satisfactorios por los que ha valido la pena tanto trabajo.

–Promovió la Plataforma Solidaria Educativa para ayudar a los niños que no habían podido seguir las clases en el confinamiento. ¿Cómo recuerda aquella experiencia?

–Fue estupendísima y sorprendente la respuesta de tantos voluntarios. Fuimos 35 profesores voluntarios del Val Miñor y atendimos a más de 50 niños en distintas sedes en Baiona, Nigrán y Gondomar. Se dieron clases en julio y agosto.

–También impulsó la exposición “Arte por Palestina”.

–Fue un éxito. Tuvimos que cerrar la aceptación de obras porque ya no teníamos espacio y la afluencia fue importante y gratificante.

