Estudiantes de arquitectura lusos se fijan en O Rosal por su modelo de transformación paisajística

O Rosal es un ejemplo de recuperación de espacios a nivel arquitectónico. Los alumnos del máster en Arquitectura Paisajística de la universidad portuguesa Trás-os-Montes visitaron estos días el municipio para conocer de primera mano un modelo de concello que apuesta por poner en valor el espacio natural y el entorno poniendo a las personas en el centro de todas sus actuaciones. El equipo docente y los estudiantes de este reconocido máster internacional, procedentes de diferentes partes del mundo, recorrieron junto a la alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, y otros miembros del gobierno local, diferentes intervenciones realizadas en los últimos años con el objetivo de transformar O Rosal y recuperar espacio público para las personas y que ejemplifiquen esa transformación paisajística.

Así, la delegación visitó la Explanada do Horizonte, en la que los alumnos pudieron comprobar de primera mano la recuperación de un espacio muy transitado por formar parte del Camino Portugués a Santiago por la Costa. Además, también visitaron el alto de Portecelo o el petroglifo de Laxe do Lapón, recuperado y conservado durante la intervención en la Explanada do Horizonte, así como distintos puntos del río Carballas.

La visita también recorrió la renovada Praza do Calvario, un lugar transformado para que los vehículos dejaran paso a las personas con un proyecto de recuperación en el que se potenciaron los valores paisajísticos y del entorno, enfocándose en generar espacios de estancia, convivencia y ocio y fomentar el valor patrimonial de la zona.

“Es un orgullo”

Para la alcaldesa de O Rosal, “es un orgullo recibir a estos futuros arquitectos y mostrarles nuestro compromiso con la puesta en valor del espacio natural y la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos”. “Las intervenciones que realizamos no solo transformaron el paisaje, sino que también recuperaron espacios que ahora son puntos de encuentro para rosaleiros y visitantes. Esperamos que esta visita fuera inspiradora parta todos ellos y que se lleven consigo un poco de nuestro trabajo y esfuerzo”, añadió Fernández Callís.

Equipo docente y alumnado mostraron un gran interés por los proyectos visitados y elogiaron el modelo del Concello de O Rosal como ejemplo de buenas prácticas en arquitectura paisajística y en la recuperación de espacios públicos.