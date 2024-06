Nigrán se queda sin “leiraparking” en el centro este verano

El centro urbano de Nigrán no contará finalmente este verano con las plazas de aparcamiento extra que el Concello esperaba ganar con el alquiler de una finca privada como “leiraparking”. El concurso lanzado por el gobierno municipal en abril para lograrlo ha quedado desierto. La única oferta presentada fue desechada por la mesa de contratación al no cumplir una de las condiciones que establecía el pliego: estaba a más de 250 metros del consistorio.

Los dirigentes municipales lanzaron la oferta pública en busca de una parcela similar a la que alquiló durante tres años, de 2020 a 2023, en la Rúa Torriña, de 2.500 cuadrados y con capacidad para 120 vehículos. Diferencias con la propiedad a la hora de renovar el contrato obligaron a cerrar aquel espacio para dejar el coche y el Ayuntamiento ofreció como alternativa un terreno municipal en la Rúa Vilameán, de 1.200 metros, menos de la mitad, con espacio para menos de medio centenar de coches.

La parcela que buscaba ahora el gobierno local debía tener al menos 2.000 metros cuadrados y ofrecía un alquiler máximo de 3,60 euros el metro, lo que supondría 7.200 euros anuales en caso de que el terreno no superase la superficie mínima exigida y hasta 13.068 euros como máximo.

El verano está a punto de llegar y con él se multiplica la población del municipio, por lo que las dificultades para aparcar serán mayores. Las quejas de los comerciantes aumentan a medida que se acerca el buen tiempo pero el gobierno municipal no tira la toalla. “Seguiremos buscando porque ter un espazo gratuíto de aparcamento disuasorio no centro urbano de Nigrán é algo importante porque beneficia a toda a veciñanza e repercute directamente no comercio”, afirma el alcalde, Juan González. Pero “non parece doado”, advierte, que aparezca una finca disponible antes de un mes. En ese caso, “teremos que habituarnos ao actual [el de la rúa Vilameán], que é o mesmo que houbo fai anos”, recuerda. En esa parcela funcionó el primer “leiraparking” gratuito de Nigrán desde 2013 hasta 2019, con 12.000 metros cuadrados de superficie. La construcción de 40 chalés pareados obligó a cerrarlo y redujo diez veces el espacio para aparcar en el terreno cedido al Ayuntamiento por el aprovechamiento urbanístico.

