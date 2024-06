El juez anula la contratación del cargo de confianza del BNG en Redondela

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo ha declarado nula la contratación de una persona de confianza para el BNG, Elsa Quintas, como parte del acuerdo alcanzado entre el PSOE y los nacionalistas a cambio del voto de estos últimos en la investidura de la socialista Digna Rivas como alcaldesa.

La sentencia reconoce que los cargos de confianza deben trabajar para el gobierno municipal y en este caso se incumple este requisito ya que la persona contratada para desempeñar este cargo no trabaja para el gobierno sino que ejerce su labor para el grupo nacionalista como recoge la propia designación del puesto, en el que se expone textualmente que se trata de una “persona dedicada al BNG”. Desde la aprobación de este acuerdo plenario, que fue apoyado por PSOE, BNG y AER, el Partido Popular mostró su rechazo anunciando en la misma sesión plenaria que recurriría a la vía judicial “ante un acordo que afectaba aos veciños de Redondela xa que cos seus importos estábase financiando unha persoa que ía traballar para un partido político, e non para o goberno municipal”. Una decisión que formaba parte de los acuerdos alcanzados entre los socialistas y nacionalistas para que los tres concejales del BNG le diesen su voto a Rivas para permitir su investidura como alcaldesa de Redondela.

El portavoz del PP, Javier Bas, señala que “con este acordo Digna Rivas mercou o seu sillón cos cartos dos redondeláns e o Partido Popular non podía calar ante esta aldraxe”.

Sin efecto

El fallo judicial declara en su dictamen la disconformidad a derecho de esta contratación anulándola y revocándola, quedando por lo tanto sin efecto.

Desde el PP muestran su satisfacción ante esta sentencia que les da la razón en su denuncia y que además “vai supoñer un aforro de mais de 56.000 euros para as arcas municipais nun momento no a situación económico-financiera do Concello se atopan nunha situación moi delicada”, puntualiza Bas.

El portavoz popular destaca además que Elsa Quintas, que formaba parte da lista del BNG en el Concello de Vigo donde ocupó el cuarto lugar en las pasadas elecciones municipales, no logró entrar como concejala ya que los nacionalistas en Vigo solo obtuvieron tres actas en esos comicios, “polo que para buscarlle acomodo colocárona en Redondela contratada como persoal de confianza do BNG por xornada parcial de 60%, cunha retribución de 16.200 euros anuais pagados por todos os redondeláns”.

Desde el PP consideran “inadmisible e intolerable” que el Concello tenga que abonar la nómina de alguien “a cambio de favores políticos” , y afirman que el nombramiento “deixa ben claro que o goberno de Rivas está a pagar unha nómina cos cartos dos cidadáns redondeláns só por conservar a cadeira de alcaldesa”.

El BNG justificó su contratación “como persoal de atención á veciñanza” El grupo municipal del BNG justificó en su momento la contratación de una persona “como persoal de atención á veciñanza” como parte de los acuerdos de la negociación para la investidura de Digna Rivas. En concreto, entre BNG y PSOE pactaron la creación de tres puestos de libre designación: una coordinadora de concejales, una persona para el servicio de prensa para el equipo de gobierno y otra persona como cargo de confianza del BNG para atender a los vecinos. El PP, que mostró su rechazo en el pleno, decidió llevar la cuestión ante los tribunales presentando un contencioso administrativo. Una decisión que fue criticada por el portavoz del BNG, Xoán Carlos González, que lamentó que los populares “pretenden xudicializar a vida política do Concello de Redondela, obstaculizando acordos entre as forzas políticas”.

