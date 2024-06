La Feira do Viño de O Rosal se reinventa: ‘escape room’, exposiciones y mucha música

La Feira do Viño de O Rosal se prepara para celebrar su 32 edición con numerosas actividades para todos los públicos y con más horas que nunca. Del 12 al 14 de julio la Praza do Calvario aglutinará buena parte de la actividad de un evento que un año más maridará la enología con la música, acciones para disfrutar en familia, exposiciones, actividades didácticas, gastronomía y mucha diversión con el sector vinícola como eje central. “El vino forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad, de nuestro origen, pero también es un sector estratégico que no solo imprime calidad a cada uno de sus productos, sino que también genera empleo y riqueza en O Rosal”, salienta la alcaldesa, Ánxela Fernández.

Como novedad, la feria abrirá sus puertas el viernes 12 de julio con un acto inaugural que se celebrará a mediodía en la propia plaza y que dará el pistoletazo de salida a tres días de conciertos, actividades para niños y otras relacionadas con los vinos. Este año cobrará especial relevancia el escape room que tendrá lugar en el Calvario en el marco del proyecto “Eureka reto rural”, una iniciativa de Eurural y el Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño que busca ofrecer experiencias turísticas diferenciales con las que ir descubriendo los secretos del territorio.

Ambientado en el sector vitivinícola, esta actividad será el viernes 12 de julio a las 19.30 horas y ofrecerá una inmersión interactiva en la riqueza cultural e histórica rosaleira diseñada para todos los públicos y completamente gratuita. Pensada para hacer en grupo o de forma individual, con niños menores de doce años acompañados de una persona adulta, los participantes recorrerán los alrededores de la Praza do Calvario con el móvil en la mano para ir resolviendo retos, enigmas y pruebas que irán encontrando a lo largo de todo el recorrido circular. El equipo que complete el desafío en menos tiempo ganará una experiencia para seis personas para disfrutar de productos y vivencias únicas en otro de los municipios del territorio de Eurural y del Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño. Los interesados en participar ya pueden inscribirse en la web https://riadevigobaixomino.gal/eureka/.

El Concello de O Rosal anunciará en breve de más información relativa a la programación detallada de su XXXII Feira do Viño, una de las grandes citas enológicas del año no solo en la comarca del Baixo Miño, sino también en Galicia, junto a la de Salvaterra.

