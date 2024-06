La feria de cultivos del Baixo Miño girará en torno a la sostenibilidad

La feria de cultivos del Baixo Miño se prepara para ofrecer al público un evento renovado en el que disfrutar de numerosas actividades de ocio en las que la sostenibilidad y la apuesta por un sector agrícola verde y sostenible serán las grandes protagonistas. Organizada por la Asociación de Cultivos del Baixo Miño (acuBam) y el Concello de Tomiño, la feria se celebrará del 7 al 9 de junio en la plaza Pintor Antonio Fernández de Goián manteniendo su apuesta por el formato al aire libre y por tres días de encuentro disfrutando de espacio público al aire libre y llevando las principales novedades de los sectores de la planta, flor, huerta y suministros a la calle.

Las actividades son gratuitas y abiertas a todos los públicos. Junto a la zona de expositores en la que el público podrá conocer a las diferentes empresas relacionados con el sector y el trabajo que desarrollan, la feria volverá a contar este año con su mercado de primavera, una zona que contará con la presencia de productores, artesanos y comerciantes que abrirán sus puertas desde el viernes 7 por la tarde y sábado y domingo 9 durante todo el día.

En la jornada de apertura, la investigadora Nuria Pedrol ahondará sobre la renaturalización de la agricultura con nuevos fitosanitarios de base biológica, mientras que Pedro Pablo Gallego hablará sobre agricultura ecológica y Xabier Simón descubrirá al público las comunidades energéticas, una oportunidad para el rural.

La feria también contará con cinco conciertos de música en directo. El viernes por la noche Skarajazz Quartet pondrá banda sonora a la inauguración, mientras que el sábado habrá sesión vermú con Two in the mirror, y por la noche será el turno de la Patrulla. El domingo la sesión vermú correrá a cargo de Awen y el concierto de Somoza Trío pondrá punto y final a tres días de fiesta.

Para los amantes de la gastronomía, el sábado a las 12.30 horas podrán disfrutar de un nuevo showcooking con Toñi Vicente e Iván Méndez en el marco del programa Eurochef de EuRural, en el que se aprenderá a explotar todo el potencial de los cultivos de temporada y de los productos locales. El programa de actividades se completará con una docena de talleres variados y gratuitos para los que se abrirá la inscripción en los próximos días, el espectáculo infantil Pinga pinga de Barafunda Teatro, foodtrucks y jornadas post feria en los locales de Goián y mucho más.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó la importancia de esta cita, “una oportunidad única para mostrar nuestro compromiso con la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente”. “Queremos fomentar prácticas que sean beneficiosas para nuestro entorno natural que contribuya al continuo desarrollo económico de la comarca”, añadió la regidora.

Por su parte, el presidente de acuBam, Francisco Campo, aseguró que “queremos que sirva esta edición para concienciar al público y acercar a los profesionales las herramientas y conocimientos necesarios para seguir adoptando prácticas más verdes y eficientes”.