El exalcalde de Baiona atribuye el caso de las multas a una “persecución” por parte de policías

El exalcalde socialista de Baiona Carlos Gómez Prado se pronunció ayer por primera vez sobre el proceso judicial del que fue absuelto en abril por un presunto delito de prevaricación por quitarse cinco multas de aparcamiento. Definió el caso como “de acoso e persecución cun alto coste persoal e político” y acusó a “un grupo de axentes” de la Policía Local “que se crían os donos do pobo con actuacións que veciños e veciñas soportaban con impotencia” . “Era intolerable, tentamos falar con eles, chegar a acordos pero foi imposible, foron por min como alcalde”, recalcó.

El ahora portavoz del PSOE en la oposición pidió disculpas emocionado a su familia, al partido y a los vecinos “porque ao principio comprendo que se xeraran dúbidas” y transmitió el apoyo de su grupo a la nueva Jefatura de la Policía Local. Pidió además al gobierno de Almuiña y a la ciudadanía “que se sume á loita por ter unha Policía con vocación de servizo que garanta co seu traballo a seguridade e o benestar de todas e todos”.

Acusa al PP de “perder más de 4 millóns de euros en subvencións xestionadas polo anterior goberno do PSOE"

“Un ano perdido”

El anterior regidor compareció públicamente ayer para hacer balance del gobierno del PP de Jesús Vázquez Almuiña al cumplirse un año de su regreso a la Alcaldía. Un año que calificó de “perdido” por “falta de xestión, conformismo e incapacidade para presentar unha soa iniciativa nova para captar investimentos”. Lo acompañaron el secretario de organización del PSdeG-PSOE en la provincia, Luis Piña, además de diputados provinciales, concejales y militantes en la intervención, en la que acusó al gobierno popular de “mentir sen pudor cando repite continuamente que non había cartos. É falso, como se demostra cando nada máis chegar incorporaron 2,3 millóns de euros dos remanentes do goberno socialista de 3,4 millóns, ou cando no que vai de 2024 volveron a incorporar outros 800.000 de 2023. As mentiras teñen as patas curtas”.

Responsabilizó además a los populares de “perder más de 4 millóns de euros en subvencións xestionadas polo anterior goberno do PSOE, entre elas o Plan de Sustentabilidade Turística para a remodelación de Santa Liberata”.