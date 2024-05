Alfombristas, el pulmón verde del Corpus

Las ganas de que llegue el fin de semana de Corpus en Ponteareas son prácticamente iguales a las de que salga el sol luego de una primavera pasada por agua. A falta de horas para lo primero, el sol ya lleva unos días anticipando un domingo de Corpus sin rastro de la lluvia y con altas temperaturas. La emoción y la necesidad de vitamina D es tal que algunos portales alfombristas, como el de la Plaza Mayor (tramo uno), han sacado las sillas y mesas a la calle para compartir con todos los vecinos y vecinas una tradición que “hace unión, sociedad y comunidad”, dice una de las alfombristas, Maite Isla.

Junto a Maite, un grupo de veinte personas trabajaban ayer a primera hora de la tarde recortando la tuya con la que darán forma a los elementos verdes de las alfombras florales. La lluvia de las últimas semanas ha retrasado el florecer de la hortensia, por lo que esperarán al día de hoy para deshojar sus pétalos, con los que darán color a los tapices, junto a otras flores como los pampullos o mimosas. “Siempre nos arreglamos con lo que tenemos”, dice Isla, quien, precisamente hace cuatro años fue la pregonera de esta fiesta de Corpus en Ponteareas, en reconocimiento también a la labor que hace al frente de la Asociación Gallega de Solidaridad.

Un perro se une a los trabajos en Elduayen-La Giralda. / ANXO GUTIÉRREZ

Niños, jóvenes, adultos y mayores comparten esta tradición y, sin ir más lejos, en el portal de la Plaza Mayor (tramo uno), se sientan a la mesa un hombre de 94 años y un niño de 3. En otro portal, en el de la Asociación Cultural Alfombristas Elduayen-La Giralda, hasta las mascotas arriman el hombro. “Aprendemos unos de otros; nos sirve de terapia”, confiesa Maite Isla, apuntando que “eso es el Corpus”.

El de la Plaza Mayor será uo de los tapetes que el próximo domingo engalanarán las calles de Ponteareas. Serán un total de veintinueve los elaborados con elementos vegetales, la mayoría de ellos confeccionados en los bajos y portales del centro de la villa, donde los y las alfombristas trabajan contra reloj.

Veintinueve alfombras

La Plaza Bugallal lucirá varias alfombras, confeccionadas, además de por los vecinos, por las delegaciones invitadas de La Orotava, Flower Power Gruppe Bohisbach (Alemania) y de la Freguesia de Alvaräes (Viana do Castelo). También en la Plaza Mayor compartirán protagonismo los tapices elaborados por los vecinos y por la ONCE y Adapta. El resto de calles a engalanar son: Ferreiros, con tres diseños diferentes a cargo de Ascam, la Ampa Pena do Equilibrio y San Roque; Doutor Fernández de la Vega, donde montarán sus alfombras la delegación de Monçao y los portales de Fonte do Baratillo, Rúa Fernández de la Vega, Arco da Vella, Cantón de Boavista y la Escuela de Arte; Reveriano Soutullo, donde confluirán los tapices de los portales de A Castiñeira, la Asociación Cultural Santa Bárbara de Prado, Asociación Pena do Equilibrio de Arcos, As Monxas, la Asociación Cultural Corpus Christi, el CRA A Picaraña y la delegación de Caminha y Vilarelho; y por último, la Avenida da Constitución, que lucirá el diseño de la Asociación Cultural Alfombristas Elduayen-La Giralda.

Solo los que madruguen podrán deleitarse con este espectáculo visual, pues, tras la misa solemne, que será a las 11.30 horas, a las 12.30 horas está prevista la salida de la procesión, que caminará sobre los tapices florales con la imagen del Santísimo. En este sentido, la alfombrista ponteareana Maite Isla recomienda madrugar y hace un llamamiento para que la gente visite Ponteareas y, tras deleitarse con su arte efímero, pruebe su gastronomía y descubra el rico patrimonio natural de la comarca.

El Concello registra la marca Vila do Corpus para lanzar una línea de ropa y dulces El Corpus de Ponteareas ya tiene marca propia. El Concello ha registrado el nombre Vila do Corpus para crear una marca de merchandising de productos textiles y chocolates alrededor de su fiesta más internacional. Esta nueva línea de productos Vila do Corpus se presentará a los ciudadanos y visitantes este fin de semana, en un stand que se ubicará cerca del Concello, próximo a los tramos alfombristas. En el puesto se expondrán los primeros productos que se comenzarán a vender de manera exclusiva en los comercios de Ponteareas en los próximos meses. Será una línea textil con polos, camisetas y sudaderas de algodón bordados con el logotipo de la marca, el cual homenajea a las alfombras florales de Corpus. También habrá una línea de postres, como chocolatinas que darán a conocer a los ponteareanos más ilustres, como Rogelio Groba o Reveriano Soutullo, entre otros; así como una tableta de chocolate de un kilo que el Concello regalará a los portales alfombristas en un gesto de complicidad por tantos chocolates a la taza que comparten en las noches de trabajo en los portales. Ahora, comerciantes, hosteleros y gobierno de Ponteareas diseñarán una estrategia conjunta y consensuarán las acciones de producción, distribución y promoción más adecuadas para que salgan a la venta lo antes posible. “Con productos Vila do Corpus ofrecemos un recurso exclusivo que contribuye a dinamizar la economía local, que promueve el conocimiento de nuestro comercio y hostelería y que genera, también, unidad y sentimiento”, valora la alcaldesa, Nava Castro.

