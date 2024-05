Prohibido cavar hoyos en Praia América por San Xoán

Hace años que Praia América amanece cada 24 de junio convertida en una especie de campo de batalla plagado de trincheras circulares, algo semejante a un paisaje lunar con sus cráteres en la arena. El macrobotellón de la noche de San Xoán termina en eso. Miles de jóvenes la disfrutan junto a cientos de hogueras alrededor de las que cavan asientos para afrontar la madrugada más cómodos. Pero fueron las imágenes de 2023 las que dieron la vuelta a Galicia como ejemplo de “desfeita” ecológica, con montones de basura esparcida por los agujeros. El Concello de Nigrán ha decidido tomar cartas en el asunto esta vez. Prohibirá expresamente hacer hoyos y prepara un operativo de vigilancia inédito para evitar el acceso al arenal con palas o herramientas similares.

Más de 200 efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil vigilarán todo el arenal con drones y controlarán desde la mañana las entradas a la playa. Representantes de las fuerzas de seguridad y del grupo de voluntarios mantuvieron ayer una reunión con el gobierno municipal en el salón de plenos para coordinar el dispositivo.

La reunión del gobierno con representantes de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. / /

El incumplimiento de la prohibición expresa de realizar hoyos acarreará sanciones económicas todavía por determinar, porque se trata de infracciones que no solo suponen una alteración del ecosistema natural y de la ley de seguridad ciudadana.

Campaña #SanXoanSenLixo

Toda esta información se implementará a la campaña #SanXoanSenLixo que el Ayuntamiento emprendió en 2019 para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de no dejar residuos en la arena y que ahora suma el hashtag #SanXoanSenburatos. “Este ano San Xoán en Nigrán...Sen lixo e sen buratos”, rezan los carteles y vallas que se divulgarán tanto por las calles como a través de las redes sociales.

“Levamos anos cunha campaña de concienciación pioneira que inicialmente funcionou co tema do lixo, pero observamos que a costume de facer buratos medra, polo que se queremos preservar a nosa praia temos que chegar a este punto ao que non quixeramos ter que chegar, pero que resulta xa inevitable. Podemos facer ben a festa sen afectar o noso ecosistema natural,non está reñido, e iso é o que debemos esixir”, explica el alcalde, Juan González. En los próximos días se emitirá un bando específico sobre la prohibición y, como se ha hecho en los últimos años, se blindarán las dunas con vallas e iluminación extra para que la vigilancia por parte del Seprona sea lo más efectiva posible.

Al operativo de seguridad se sumará también un equipo de concienciación ambiental que desde la mañana estará también a pie de playa para recordar a los asistentes na necesidad de respetar el espacio natural y repartir sacos para depositar la basura en los contenedores que se dispongan en los accesos a la playa.

“Praia América é un dos máximos orgullos de Nigrán e é responsabilidade de todos preservala, por iso temos que tomar estas medidas que non están reñidas coa festa e con pasar unha noite especial cos amigos”, añade el regidor.