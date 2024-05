Monicreques co Centro Dramático Galego, mañá en Nigrán

O Concello de Nigrán celebra mañá venres o 40 aniversario do Centro Dramático Galego co espectáculo itinerante “De Vilatriste a Vilalegre” ás 20.00 na Praza do Concello. A montaxe combina o teatro actoral co de monicreques e confronta a fantasía coa realidade social do rural galego a partir da historia de Vilatriste, pobo no que se instalan uns novos veciños recibidos con desconfianza.