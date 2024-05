Soutomaior multará hasta con 800 euros los actos incívicos

El gobierno local de Soutomaior se ha propuesto luchar contra el comportamiento incívico de algunos ciudadanos que tiran las colillas al suelo en las calles y no recogen los excrementos de sus mascotas. Tras detectar en las últimas semanas que existe este tipo de problemas en varios puntos del municipio, sobre todo en algunas calles de Arcade, los responsables municipales trabajan en una ordenanza en la que se sancionarán estas y otras conductas incívicas. La normativa contemplará multas de entre 600 y 800 euros a los usuarios que no recojan las deposiciones de los perros en la vía pública.

Además el gobierno local también llevará a cabo una campaña de sensibilización dirigida a la población infantil y juvenil para concienciarlos sobre la importancia del reciclaje y el uso adecuado de los contenedores y papeleras, ya que se detectó falta de información y sensibilización en esta materia en este ámbito de la sociedad.

Vigilancia policial

Respecto al procedimiento de sanción, el gobierno local ha solicitado a la Policía Local que preste especial atención a actos incívicos como la gente que tira colillas al suelo, los que no recogen los excrementos caninos o los que dejan las bolsas de basura fuera de los contenedores.

El alcalde, Manu Lourenzo, recalcó que “a inmensa maioría da veciñanza actúa cun civismo e respecto exemplares”, pero advierte que “non podemos deixar que os actos incívicos dunha minoría lixen a imaxe e ás rúas do noso concello. Non imos permanecer de lado nesta situación, e por iso traballaremos nunha ordenanza para fomentar o respecto e a limpeza”, concluye.

