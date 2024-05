Os escolares saen á rúa en defensa do galego

Máis de 250 escolares de educación infantil, primaria e secundaria de Soutomaior participaron na I edición dos Xogos da Lingua. Unha actividade de intercentros educativos onde se correu en relevo pola lingua galega con xogos, bailes e cánticos, enmarcada na programación do Día das Letras Galegas.

Os nenos saíron desde o Salgueirón percorreron as rúas ata o Pavillón Municipal. O obxectivo principal da iniciativa é amosar, a través do relevo, a importancia de falar a nosa lingua, o galego, a importancia de transmitir e do relevo xeracional do noso idioma.