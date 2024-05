Panxón celebra as Letras o sábado con música

A Asociación Veciñal Monteferro de Panxón organiza este sábado, día 25, unha festa para celebrar o Día das Letras Galegas no seu local do barrio da Porqueira a partires das 17.30. Actuarán o coro Ecos do Castelo de Parada, o grupo de gaitas do Centro Recreativo Artístico e Cultural de Coruxo. Colabora o Concello de Nigrán.