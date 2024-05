A Xunta acusa a empresaria desafiuzada de Baiona de “faltar á verdade”

A Consellería de Facenda e Administración Pública saíu ao paso onte das declaracións de María Fernanda Grande Santos, a empresaria de Baiona que perdeu todo o seu patrimonio millonario por non pagar unha multa de 15.000 euros. O departamento da Xunta asegura que “a afectada estivo en todo momento informada e advertida de cales eran as consecuencias do impago” e que “falta á verdade cando di que fixo unha proposta de pago” . “De feito, o recadador de zona reniuse con ela e cos seus avogados en diferentes ocasións para estudar posibles solucións que evitaran o embargo”, afirma.

Inciden as mesmas fontes en que foi informada da poxa, “á que se presentou querendo parar o procedemento sen aportar ningún documento que o xustificase”. Remarcan que a adxudicación foi “totalmente transparente”. “Nada impide que calquera persoa, sexa quen sexa e se chame como se chame, se presente”, subliña en relación ás acusacións que Grande fixo sobre un irmán do presidente do Parlamento galego.