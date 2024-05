Teatro do Ar recita poemas na Semana das letras do IEM

A Semana das Letras do Instituto de Estudos Miñoráns remata hoxe cun recital a cargo de membros de Teatro do Ar na aula de cultura Ponte de Rosas de Gondomar ás 20.00. Os actores lerán poemas do libro “O amor das pedras”, co que o director do grupo, Pedro Rodríguez Villar, gañou o Premio Nortear 2022.