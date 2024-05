A exposición “Tecendo redes” achega as artes de pesca tradicionais ao Cova Terreña

“Tecendo redes” é o título da mostra que o doutor en Historia e cronista oficial de Baiona, Anxo Rodríguez Lemos, leva esta semana ao colexio Cova Terreña de Baiona co gallo das Letras Galegas. A exposición que amosa o procesado do cáñamo para facer aparellos de pesca foi un dos atractivos da última Festa da Arribada e agora enche o salón de actos do centro.

Alí lles explicou Rodríguez Lemos aos rapaces como se elaboraban as redes e as cordas na vila ata que, a mediados do século pasado, chegou o nailon. Os escolares coñeceron tamén os traballos de mantemento que esixía aquel material e os oficios asociados que realizaban os seus antergos arredor do mar.

A actividade foi organizada polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega baixo o lema do centro deste curso, “O mar que nos une”.