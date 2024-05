Concerto de Varalonga polo Día das Letras Galegas en Nigrán

O auditorio municipal de Nigrán acolle este venres, Día das Letras Galegas, ás 20.00, o concerto do grupo Varalonga, que presentará o seu segundo disco, “Varalonga-Sempre mar”. As cancións están adicadas ao poeta cangués Bernardino Graña, considerado o poeta do mar e residente en Nigrán desde hai anos. No acto recitarán poemas autores da comarca como Marta Dacosta, Nanda Misa ou Pedro Rodríguez Villar.