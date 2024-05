Adeus Bernardo Seoane, adeus ARTISTA

O pasado 21 de abril o Concello de Soutomaior homenaxeou a Bernardo Seoane nun acto íntimo e sentido. Íntimo non porque se celebrase na intimidade, senón polo sentimento que alí nos embargou. Ese día Berna, seu fillo, díxonos que o artista non podería acompañarnos. Reproduzo as verbas que alí lle adiquei.

“O proceso creativo nace de insondables silencios, mestúrase de soidades e sentimentos, mensaxes ocultos tatuados na nosa ialma, luscos e fuscos proxectadas no aire, pasaxeiras no tempo, de fermosas lembranzas a futuras realidades.

A colleita son as obras de arte, retais de eternidade, forxadas en cada arista, en cada enruga, o mais fermoso rasgo que esculpe a erosión da vida, desexando descifrar mensaxes ocultas polo atallo do coñecemento, facendo segredos pactos de complicidade coas emocions e mitificando a existencia fuxindo de realidades vanais.

O noso homenaxeado leva unha vida creando, forxando soños, compartindo con nós a súa colleita, con FORZA, PAIXÓN e ENERXÍA.

Alquimia feiticeira que viste os nosos ollos e acompaña o noso errático vagar. Fai moitos anos naceu unha amizade, querido Bernardo. Naceu unha admiración profunda, profunda como o sentimento da túa obra. Unha admiración que xamais será esquecida”.

Agora estás camiño das estrellas, querido amigo. Pero unha parte do xenio, do home, sempre vivirá entre nós. Vivirá na túa obra. Descansa en paz ARTISTA.

* Iago Treus es poeta y vecino de Arcade