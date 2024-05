Arcade pierde al artista que daba vida a las viejas piezas metálicas

La localidad de Arcade pierde a su artista más singular. El escultor Bernardo Seoane Sobral, conocido por sus originales esculturas realizadas a partir de piezas metálicas recicladas, falleció ayer a los 73 años tras una larga enfermedad. Una dolencia que le impidió estar presente hace un mes en el homenaje que le dedicó el Concello de Soutomaior en el campo de petanca de Arcade, muy cerca de su casa-museo y de la escultura “O camiño das estrelas”, obra donada por el autor a su pueblo y que mantendrá para siempre su recuerdo.

“Forxador de soños, retais de eternidade nas aristas espidas na mente dun xenio”. Así reza la placa situada junto a su escultura, a pie del río Verdugo. Unas palabras que le dedicó el poeta local Iago Treus y que define a la perfección a Seoane. No hay más que asomarse al jardín de su casa, situada en el extremo sur del puente medieval de Pontesampaio, para darse cuenta de la fantasía que desbordaba de la imaginación de este original artista. Un universo de máquinas metálicas, algunas con mecanismos que les permitían moverse, dando vida así a los viejos tornillos, rodamientos, cadenas, chapas, barras de hierro, ruedas dentadas y todo tipo de chatarra que el artista ensamblaba con paciencia, como si fuera un enorme puzzle, para crear todo tipo de figuras. Entre ellas destaca un impresionante elefante de dos metros de altura, cuatro de largo y más de 2.000 kilos de peso cuyo proceso creativo recogió su hijo a través de un vídeo.

El artista Bernardo Seoane junto a una de sus máquinas en una exposición en 2010. / J.S.

La "magia" de este singular escultor, mecánico de mantenimiento jubilado, le ha permitido crear más de 300 piezas a lo largo de medio siglo que pueden disfrutar las personas pasan cada día ante su vivienda, muy frecuentada al estar ubicada en pleno Camino de Santiago.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destacó durante el acto conmemorativo celebrado el pasado mes la trayectoria de Seoane, “sempre vencellada ao servizo da arte e a cultura de Soutomaior a través das súas esculturas”.

“Bernardo non é só un grandísimo artista. É un veciño do noso concello que coa súa obra leva décadas a deixar unha fonda pegada no imaxinario de toda a veciñanza de Soutomaior. Non se pode entender o noso concello hoxe sen ter presente a importancia de Bernardo para a nosa cultura popular. Milleiros de veciños e veciñas de Soutomaior e de Ponte Sampaio temos desfrutado coas súas esculturas ao paso pola ponte medieval, e agora grazas a súa doazón, seguiremos desfrutando de ‘O camiño das estrelas’”, señaló el regidor local.

Durante el homenaje también se proyectó un emotivo documental sobre la obra y figura de Bernardo Seoane realizado por el documentalista “Breikus”.

