Soutomaior culmina la adquisición de los terrenos para el nuevo centro de salud

El gobierno local de Soutomaior ha dado el paso definitivo para el nuevo centro de salud del municipio al adquirir los terrenos necesarios para su construcción. Se trata del resultado del proceso de expropiación iniciado el pasado año, durante los últimos meses del mandato de Agustín Reguera, que afectó a quince parcelas situadas enfrente del instituto de Soutomaior con una superficie total de 7.655 metros cuadrados. El coste de adquisición de los terrenos ascendió a 87.027 euros –según se aprobó en pleno– y se financiaron con fondos municipales.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, ya firmó en la notaría la escritura de adquisición de los terrenos en los que se ubicará el futuro centro médico, que contará con una superficie construida de 1.500 metros cuadrados y más de 6.000 metros dedicados a zonas de aparcamiento y servicios.

Una vez realizado este trámite el Concello queda a la espera de que el Registro de la Propiedad haga efectiva la inscripción y de que el Catastro realice el cambio de titularidad para proceder a la transferencia de la parcela al Servicio Galego de Saúde (Sergas).

“Soutomaior conta cunha alarmante falta de médicos, con só tres para atender a 7.500 veciños, é dicir, unhas ratios por enriba do que aconsella a OMS" Manu Lourenzo — Alcalde de Soutomaior

Tras este proceso el regidor local dejó claro que “o Concello fixo os deberes para que Soutomaior dispoña canto antes do novo centro de saúde, por esta razón lle pido a todas as administracións implicadas premura para poder mellorar canto antes a situación da sanidade no noso municipio”. Lourenzo recordó que el municipio “conta cunha alarmante falta de médicos, con só tres para atender a 7.500 veciños, é dicir, unhas ratios por enriba do que aconsella a OMS. Seguimos insistindo en que o centro de saúde é importante pero moito máis importante é que a Xunta cumpra a súa palabra e nos dé canto antes o médico que nos falta”.

El alcalde reconoce que “aínda queda traballo por diante, pero tras esta disposición dos terreos estamos un paso máis cerca de que se mellore a atención sanitaria no noso concello. Agora toca actuar con responsabilidade e estar atentos a que se cumpran os compromisos coa veciñanza de Soutomaior, que é o prioritario”.

Este nuevo centro de salud sustituirá al actual ambulatorio de Arcade y al consultorio de Soutomaior, por lo que tendrá capacidad suficiente para acoger a nuevos médicos que alivien la situación de la atención sanitaria en el municipio.

