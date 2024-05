La edil de Turismo destaca el éxito de la Festa do Choco que despachó más de 12.000 raciones

La concejala de Cultura e Turismo de Redondela, Rita Pérez, destacó ayer el éxito de asistencia de la Festa do Choco en la que se despacharon 12.250 raciones de las distintas propuestas gastronómicas en la carpa del Campo da Feira. “Os hostaleiros e panadarías que serviron os seus produtos desde a xornada do venres esgotaron as racións nuns días con moita presenza de público. A esta cantidade hai que sumar os pratos que se venderon nos establecementos de hostalaría de todo o municipio, nunha fin de semana na que Redondela acolleu a milleiros de visitantes”, señaló.

También resaltó la programación cultural paralela con actuaciones de las orquestas Combo Dominicano y Gran Parada, el grupo tributo a U2 Zen Garden, así como los artistas locales como Airiños de San Simón, Tanto nos Ten, Banda de Música de Chapela, Orquestra de Saxos, O Carballo das Cen Pólas y Rondalla de Redondela. Una amplia oferta musical “para presumir de grupos e artistas locais e poñer en valor a nosa música e a nosa cultura”, señaló la edil.

El choco de la ensenada de San Simón, que dispone de marca propia con su sello de origen, “é garantía de calidade, e non defraudou”, apunta Pérez Táboas. Desde la cofradía de pescadores San Xoán de Redondela confirman “a excelente calidade” que presenta el choco esta temporada, y contabilizan cerca de 20 toneladas capturadas desde que arrancó la campaña, el pasado mes de enero.