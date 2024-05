Semana das Letras en Gondomar con recitais, contos e música

Aos recitais poéticos que o Instituto de Estudos Miñoráns organiza esta semana das Letras Galegas no seu local en Gondomar –luns, martes, mércores e xoves ás 20.00–, o Concello suma o xoves 16 un espectáculo de teatro infantil de Raquel Queizás, “Cinema Marabillas”, no auditorio con entrada a 2,50 euros. O venres 17, ás 19.00, na Praza Rosalía de Castro haberá un acto poético musical a cargo de Ecos e Agarimos de Peitieiros, Cores do Sobreiro, pandereteiras do Sobreiro, Leo Casavella e Xuxo o Terrible. Soledad García recitará os poemas.