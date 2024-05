Concerto da coral Novos Aires de Nigrán polas Letras Galegas

O auditorio municipal de Nigrán acolle hoxe o tradicional concerto das Letras Galegas da coral Novos Aires, no que participará como invitada a agrupación Os Penediños de Atios. O acto enmárcase na programación cultural do Concello co gallo das Letras, que onte trouxo as pandereteiras do Sobreiro, que actuaron xunto coa intérprete Leni Pérez e o acordeonista Roberto Comesaña. Para este martes 14 e o xoves 16 están previstos contacontos infantís ás 18.00 na biblioteca municipal.