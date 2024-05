A Agrupación Musical de Belesar ofrece o seu Concerto da Letras Galegas mañá en Sabarís

A praza Victoria Cadaval de Sabarís será escenario mañá domingo ás 12.00 horas do Concerto das Letras Galegas da Agrupación Musical de Belesar. O programa será integramente de temática galega, con pezas de autores galegos. No caso de que as condicións meteorolóxicas non permitan desenvolvela ao aire libre, a actuación trasladarase ao Multiusos do Mercado. Colaboran a asociación veciñal Castro e Ladeira, o Concello de Baiona e a Deputación.