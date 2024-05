Diez películas de no ficción de directores gallegos, la mitad estrenos, competirán en Cans

El Festival de Cans, cuya vigésimo primera edición tendrá lugar del 21 al 25 de mayo, contará en su sección competitiva Furacáns con un total de diez cortometrajes, de los cuales la mitad serán estrenos absolutos. Dicha sección, dedicada a las obras de no ficción, se convirtió en los últimos años en un escaparate del cine hecho en Galicia que asume mayores riesgos narrativos. Diferentes maneras de acercarse a temáticas como la memoria, el despoblamiento o la soledad están presentes en estas obras, muchas de ellas dirigidas por cineastas gallegos asentados en diferentes partes del mundo, que van desde Cuba a Indonesia, pasando por Inglaterra o Bélgica, y que ya han participado en importantes festivales internacionales.

También hay obras de cineastas extranjeros residentes en Galicia, como el joven cineasta americano Andrew Frinkielman, que estrenará en Cans su corto The death of the last francoist mayor (La muerte del último alcalde franquista, que dirige junto a la francesa, también afincada en Galicia, Lola Sounigo. Se trata de un singular ensayo fílmico realizado durante el entierro de Senén Pousa, considerado el último alcalde que ensalzaba públicamente a Franco. Además de este corto, otras cuatro obras tienen su estreno absoluto en esta sección, como Vivir Cantando, una reflexión sobre la memoria filmada, dirigida por el cineasta de A Mariña Lázaro Louzao.

Entre los estrenos de esta edición también estarán Lo último, una obra rodada en Indonesia que mezcla las reflexiones del viaje con pensamientos íntimos, dirigida por Sara Horta y Susana Sotelo; Yvonne, the power of words (Yvonne, el poder de las palabras), un corto rodado en Inglaterra sobre una poeta que lleva veinte años encamada, sobreviviendo entre la frustración y las ganas de vivir, y a la que la cineasta asistió como cuidadora personal; y Aínda hoxe as horas, de la cineasta Miriam Opazo, cuyo anterior trabajo Ningún Deus, recibió el pasado año en Cans una Mención Especial.

Sección Furacáns

Dos cineastas experimentados, que ya ganaron en ediciones anteriores de Cans, estarán también este año con sus nuevas obras en la sección Furacáns. Son Hugo Amoedo, que competirá con Abrir caixas, pechar caixas, corto que profundiza en la idea del retorno, a partir de la figura del escritor Xavier Queipo; y Xacio Baño, que competirá con Platónico, Platónica, una reflexión singular sobre el amor y la Inteligencia Artificial, que estuvo seleccionada en el último Festival de Málaga. También en este importante festival estuvo seleccionado el filme Corre o vento, de los jóvenes Guillermo Carrera y Paula Fuentes, que presentarán en Cans un crudo relato sobre el envejecimiento y el despoblamiento en una aldea de O Courel.

Otros dos cineastas emergentes que competirán en la sección serán Daniel Pérez Silva y Arturo Franco. El primero mostrará en Cans Viaxar aos teus recordos é buscar pelexa, una obra en la que el autor tira del hilo de la memoria fílmica para profundizar en las diferencias familiares. Mientras, Arturo Franco presentará su primer filme, El Custodio, rodado en Cuba y que cuenta la historia de un hombre solitario, encargado de custodiar un viejo aeropuerto abandonado.

Suscríbete para seguir leyendo