Lucenza conmemora o 25 de abril portugués cun acto en Nigrán

A asociación Lucenza-Ateneo de Nigrán organiza hoxe no auditorio municipal de Nigrán un acto de conmemoración do 50 aniversario da “Revoluçao dos cravos” portuguesa. Iniciarase ás 19.00 coa proxección do documental “25 de abril de 1974, Quinta-feira”. Ás 20.00 dará comezo o acto central, no que se intercalarán audiovisuais, poemas e un concerto de cancións portuguesas.