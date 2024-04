Un centenar de vecinos de Chapela se quejan de la carencia de fibra óptica en sus casas

En pleno siglo XXI, en un mundo en el que Internet se necesita para casi todo, un centenar de vecinos del barrio de Angorén, en pleno centro de Chapela, todavía viven en la Edad de Piedra en cuanto a la conexión digital. Los afectados, residentes entre el número 36 de la Avenida de Vigo y el Alto de la Encarnación y en el Camiño Real Angorén llevan años reclamando un servicio de fibra óptica para sustituir sus obsoletas conexiones a internet de ADSL y 4G, un problema causado por la negativa de los titulares de dos edificios de la zona a pasar el cableado de la fibra por sus fachadas. Tanto los vecinos como el distribuidor de las teleoperadoras reclaman desde hace meses una solución al problema, que pasaría por utilizar unos postes del tendido eléctrico situados junto a los edificios para pasar el cable sin que toque las fachadas de los inmuebles –requeriría un acuerdo con Naturgy– o que el Concello coloque otros alternativos.

Los vecinos, ayer, concentrados en la Avenida de Vigo para reclamar el servicio de fibra óptica. / ANTONIO PINACHO

Uno de los vecinos afectados, Juan José Bernárdez, lleva cuatro años esperando por una respuesta desde que en abril de 2020 presentó un escrito en el Concello denunciando la situación. “La situación es desesperante y pasan los años y nadie hace nada por solucionarlo. En estos tiempos no se puede vivir sin Internet, se necesita para todo, para el teletrabajo, para los estudios de los escolares, para realizar todo tipo de gestiones, para el ocio... Y aquí estamos con una conexión tan lenta que si estamos tres conectados a la vez en casa no funciona. Pero eso sí, pagamos lo mismo que el resto de usuarios que si que tienen servicio”, se queja.

“Mi hija se tuvo que ir a Vigo”

A algunos afectados, como Alba Choren, les han dado una solución alternativa, que es a través de un módem con radio, aunque la velocidad nada tiene que ver con la fibra óptica. “Estuve desde mayo del año pasado hasta el pasado mes de marzo sin servicio y mi hija, que tiene que teletrabajar y depende de Internet, tuvo que irse a un piso alquilado en Vigo porque aquí era imposible”, lamenta.

El deficiente servicio de internet también causa perjuicios económicos a los dos bares de la zona. La propietaria del Bar Cruceiro, en la Avenida de Vigo, asegura que la carencia de fibra óptica le impide poder ofrecer los partidos de fútbol para los clientes, un servicio demandado que les provoca la pérdida de ingresos los días de jornadas de grandes eventos deportivos. “Muchos clientes me piden que les ponga los encuentros del Celta o los de competiciones europeas, pero con la red actual no puedo conectar porque se cuelga constantemente. No tiene capacidad. Pero ya no solo es eso, es que también lo necesita mi hijo para hacer trabajos para el colegio o mi marido para videoconferencias, y es insuficiente. No se puede tener a una zona tan poblada como esta con un servicio peor que en las zonas rurales aisladas”, comenta Natalia Otero.

Unos chicos con una pancarta en la que piden internet, ayer. / ANTONIO PINACHO

Otro de los vecinos contrató hace dos meses la fibra con Movistar. La operadora le dijo que en su zona sí se podía instalar. “Cuando llegó el técnico a mi casa me dijo que no podía porque el cable estaba cortado en el edificio de los vecinos que no permiten que pase por su fachada, por lo que me puso un ADSL y una radio, un servicio más lento, pero sin embargo me cobran igual que si tuviera la fibra. Es un problema muy fácil de solucionar con un poco de voluntad, pero parece que no quieren”, protesta Marcos Souto.

Un grupo de medio centenar de vecinos se concentraron ayer por la tarde en la Avenida de Vigo ante la casa cuyos propietarios no quieren el cable de fibra y mantienen al resto aislados. La única alternativa que les ofrecen desde el Concello es la empresa Aurea, especializada en fibra en las zonas rurales, que ha conseguido un acuerdo para pasar su red por los postes de electricidad. Pero los afectados quieren tener libertad para elegir con la operadora que deseen porque Aurea no ofrece el servicio de telefonía móvil, solo la línea de internet, y también así podrían buscar precios más competitivos.

