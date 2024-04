Nigrán celebra o Día do Libro cun contacontos hoxe e unha feira literaria este sábado

O Concello de Nigrán e a Asociación Galega de Escritores organizan os actos do Día do Libro. Ademais do roteiro literario en torno á novela “A praia dos afogados” de Domingo Villar, hoxe haberá un contacontos titulado “Escola de Dragóns” ás 18.00 na biblioteca municipal, a cargo de “Donde viven los cuentos”. A fin de semana chegará o prato forte, a Feira do Libro, que se desenvolverá no auditorio municipal o sábado ao longo de todo o día na Praza do Concello.