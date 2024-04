La Feira do Libro de Soutomaior reúne siete editoriales en Talo Río

Soutomaior ya tiene todo listo para la tercera edición de la Feira do Libro, que arranca hoy en la Biblioteca Municipal Luís Seoane con el espectáculo “Memorias dun neno labrego”. Pero los actos centrales serán el próximo fin de semana en la alameda de Talo Río de Arcade, en los que participarán siete editoriales y, por primera vez, también se amplía el programa de actividades a la Casa do Pobo do Val Sobral.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, junto a la concejala de Cultura, Silvia Cernadas, presentaron los actos de la amplia programación que comienza hoy, a las 20.30 horas, con la representación en la biblioteca de la obra dirigida y protagonizada por Candido Pazó. “Memorias dun neno labrego” cuenta con un gran atractivo visual al combinar música y narración oral, apoyándose en un cuidado trabajo de videocreación que dibuja una sugestiva escenografía de las emociones.

El programa de actividades se amplía a Val Sobral

La feria continuará el sábado 27 llenando de actividades culturales la alameda de Talo Río durante toda la jornada, desde las 10.00 a las 21.00 horas. Una carpa acogerá los diferentes espacios, entre los que habrá uno reservado a las siete editoriales que estarán presentes en la iniciativa. Además también se contará con un Espacio Lector que albergará charlas y coloquios con escritores y presentaciones de libros. Otras de las propuestas serán el Espacio Enreda con juegos y actividades de dinamización dirigidas al público infantil y juvenil y el Espacio Escenario, donde tendrán lugar los espectáculos.

La concejala Silvia Cernadas se mostró muy satisfecha con la programación de este año. “Vai haber máis actividades, algunhas delas desenvolveranse na parroquia de Soutomaior e seguiremos traballando a inclusión e a diversidade para que todos os públicos, desde os bebés ata os maiores, poidan desfrutar do libro e da lectura”.

Servicio de "bebeteca"

El sábado la feria contará también con el servicio de "bebeteca" destinado a los pequeños, de 0 a 3 años, con un horario de 10.00 a 20.00 horas.

Por la feria pasarán espectáculos como “A libraría máxica” de Bea Campos y Marcos Alonso; “Travesías. Aventuras de libro” de Raquel Queizás o “As máis molonas de Pakolas” de Paco Pakolas. Entre los autores estarán Masha Álvarez con la presentación de su libro “Dakota”; la charla coloquio “Mulleres galegas que fan historia” de Isabel Blanco; la presentación de “Banda deseñada cando sopra o vento” de Kiko Dasilva y del libro “Pedro, o piloto de gaivotas” del Manuel Darriba y la ilustradora Aida Alonso; la presentación de “Universo Bolechas” con Pepe Carreiro y de la memoria gráfica de “Memorias dun neno labrego” de Iria Aldegunde.

En la jornada del domingo actuará el grupo Covers Lovers en la sesión vermú.