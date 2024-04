Un estudio sobre los microplásticos en la costa miñorana, premio Stephen Hawking

“Estudio de la presencia de microplásticos en la costa valmiñorana” es el título del trabajo ganador del segundo premio de la VI edición del Premio Stephen Hawking convocado por el IES Rosalía de Castro de Santiago. Las autoras son dos alumnas de segundo de Bachillerato del IES Val Miñor de Nigrán, Ariane Antequera González y Eva Leyenda de Arriba.

Coordinado por el profesor de Física y Química del centro César Rodríguez López y tutorizado por los investigadores del Instituto Español de Oceanografía-CESIC Begoña Pérez y Gustavo Blanco, el proyecto ha consistido en cuantificar, clasificar y analizar los plásticos de tamaño inferior a 5 milímetros en muestras de mejillón de roca y en sedimentos intermareales de dos puntos de la bahía miñorana, uno en Praia América y otro en A Madorra. Las investigadoras encontraron presencia de microplásticos en todas las muestras, con mayor abundancia de polietileno tereftalato (PET), muy empleado en la industria textil y la fabricación de envases.

En el certamen participaron otros tres proyectos del centro nigranés: “Alcumes do Val de Miñor, tesouro inmaterial da xente do común”, de Paula López Hermida e Martín Rey Álvarez; “Estudo da poboación de berberecho Cerastoderma edule da desembocadura do río Miñor (A Ramallosa, Nigrán)”, de Emma Nadine Josiane Brunel e Alicia Fernández Gefaell, y “Análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos en sedimentos costeros del Val de Miñor”, de Lara Taboada Álvarez.