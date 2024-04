Vuelven Los Chatarreros 40 años después

Más que un equipo de futbito, Los Chatarreros eran un grupo de once amigos que se divertía jugando en la liguilla de Gondomar en los primeros años 80 del siglo pasado. Disfrutaban dentro y fuera de las pistas de A Feira y mantienen la relación, pero por circunstancias de la vida jamás habían podido juntarse todos de nuevo para recordar aquellos fines de semana de goles y cañas enfundados en sus camisetas narajas y pantalones negros, una especie de “naranja mecánica” del Miñor. Por fin lo han conseguido gracias al empeño de Agustín Santos Cabral, uno más de aquella plantilla en la que lo acompañaban Piño, Suso, Miguel, Plácido, Lorenzo, Raúl, Richar, Benito, Moncho y Mingos. “Siempre tiene que haber un armadanzas para que estas cosas salgan”, comenta divertido. Al fin han compartido una comida en el restaurante El Retiro de Nigrán, a la que faltó solo uno de ellos por motivos de salud.

Parte del equipo de Los Chatarreros, con una copa. / Cedida

No será la única cita de los once. Habrá más almuerzos, se comprometen. “Nos seguíamos viendo pero en grupos pequeños, era difícil ponerse de acuerdo y luego llegó el COVID... Pero ahora quedamos en hacer al menos una comida al año y sumar más gente de otros equipos de aquella competición”, explica el organizador. Se proponen además volver a la pista y jugar una pachanga en el pabellón de Gondomar. Todavía no hay fecha para el encuentro que esperan organizar en mayo, pero están convencidos de dar rienda suelta a la nostalgia con las botas puestas. “No lo hacíamos mal”, asegura Agustín. “Ganamos un trofeo de verano y un par de veces la liguilla en la que participaban equipos locales como el Maderas Jiménez, el Balonmano, el Autoscuela San Benito...”, enumera. Estábamos en forma”, rememora.

Jugaron durante “seis o siete años” consecutivos con edades entre 18 y 30 años. No necesitaban ejercitarse mucho. “Los entrenamientos eran en las cafeterías tomando cañas”, bromea el promotor de este regreso. Ahora son hombres de 59 a 67 años y se tomarán el partido “con calma” para evitar lesiones. Lo importante es haber vuelto a verse para recuperar aquellas felices jornadas de deporte y camaradería.

