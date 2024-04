Muiñada multitudinaria en Porto do Molle

A moa do muíño de Porto do Molle volveu xirar entre aplausos corenta anos depois. Ducias de persoas participaron na muiñada popular organizada polo Concello de Nigrán para inaugurar o espazo cultural no que se convertiu o inmoble protexido do século XVIII.

Interior do muíño. / FdV

As pandereteiras do Sobreiro tocaron a peza que compuxeron para a ocasión e proxectouse un documental sobre o proceso de restauración. Unha degustación de chouripáns e pan de millo pechou o encontro.