Redondela solicita a Medio Rural la tala de los árboles junto a las casas de Río Frío

Los vecinos de Río Frío, en Chapela, parecen condenados a pasar otro verano con la amenaza de un incendio forestal en las puertas de sus casas. Tras años reclamando sin éxito la tala de la masa forestal que rodea sus propiedades, el Concello de Redondela procedió el pasado mes de febrero a notificar a los propietarios de las parcelas del monte a través del Diario Oficial de Galicia (DOGA) su obligación a mantener los terrenos próximos a las viviendas en unas condiciones que eviten la erosión y los incendios. Pero transcurrido el plazo administrativo, aún quedan una veintena de parcelas que están sin limpiar y se desconoce quienes son sus propietarios.

Ante la falta de medios del Ayuntamiento para ejecutar las talas de manera subsidiaria, el gobierno local ha solicitado a la Xunta que sea esta administración la que se haga cargo de la limpieza y corta del arbolado en las zonas próximas a las casas atendiendo al convenio de colaboración firmado entre el Concello, Xunta, Fegamp y Seaga.

La concejala de Medio Ambiente, Pilar Martínez, señala que el Concello recibió en julio del pasado año la petición de un vecino de la zona de Río Frío para que se procediese a la limpieza de unas 30 parcelas con arbolado y matorrales. “A administración local solicitou aos propietarios a tala e roza destas parcelas, pero unha vintena non teñen identificado aos seus propietarios”, explica. Tras la publicación en el DOGA de febrero una notificación dirigida a los propietarios del monte, “transcorrido o prazo administrativo descoñécense quen son os propietarios dunha vintena de parcelas que están sen limpar, e o Concello non conta con medios materiais e persoais para asumir todas as execucións subsidiarias, polo que tramitamos un novo expediente en base á Lei de prevención de incendios forestais de Galicia”.

Pilar Martínez señala que en el marco del convenio de colaboración que tiene suscrito el Concello con la Xunta, la Fegamp y Seaga (Servizos Agrarios Galegos) “solicitarase que sexa a administración autonómica a que se faga cargo da limpeza nas zonas de arboredo de Río Frío, xa que o Concello non ten capacidade para facelo”, por lo que la próxima semana se tramitará la solicitud ante la Consellería de Medio Rural.

La edil recuerda que en febrero “xa se informou aos veciños afectados de cal é a situación e os trámites que se están a realizar ante a Xunta”.

