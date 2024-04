Un concerto de Brais Morán clausura o proxecto “Semaniña enteira”

Máis de 300 escolares de Redondela asistiron onte ao concerto de Brais Morán & Nasaufunk organizado polo departamento de Normalización Lingüística de Redondela. A este evento, celebrado na Alameda Castelao, estaban convidados todos os alumnos dos IES Chapela, Floriani e Mendiño que participaron na campaña “Semaniña enteira”.

Esta iniciativa, que xurdiu dos equipos de Normalización Lingüística dos institutos, tiña o obxectivo de fomentar o uso do galego entre a mocidade, e o reto que tiñan que superar era falalo durante 7 días as 24 horas. Para este propósito o Concello mobilizou a distintos sectores sociais para contribuír ao uso do galego e animar á poboación a empregar a nosa lingua.