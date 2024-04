Cáritas organiza una ‘andaina’ para captar fondos para sus proyectos en A Louriña

El grupo de Cáritas en A Louriña celebra esta tarde su primer Andaina Solidaria, una actividad que nace con perspectiva de futuro con el objetivo de recaudar fondos para poder continuar desarrollando los proyectos que la organización desarrolla en la comarca. La iniciativa cuenta con la colaboración de los Concellos de Porriño, Mos y Salceda, así como de la Asociación de Hosteleros de Porriño, Pan do Porriño y el Dj Pitty, que animará el final de la caminata.

La ruta, que tiene un nivel medio de dificultad, arrancará hoy, a las 17 horas, desde la iglesia de Santa María do Porriño para continuar por la senda do Louro, Fonte do Cristo, Capela das Angustias, Malladoura y Aloques. Terminará en la Capela do Cristo, donde los participantes repondrán fuerzas con una chocolatada y rosca.

La inscripción tiene un coste de 5 euros para todas las personas mayores de 14 años. También se aceptan donativos a través del número de Bizum 08323, bajo el concepto “Andaina”.