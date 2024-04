Patos acoge el XXI Trofeo Nigrán de la Liga Galega de Surf Kids y Junior

Federación Galega de Surf y Bodyboard, Prado Surf Escola y Concello de Nigrán organizan hoy y mañana la XXI Edición del Trofeo Nigrán de la Liga Galega de Surf Kids y Junior en la playa de Patos, en la que competirán todas las categorías femenina y masculina de Sub 21, Sub 18, Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Sub 10 Mixto.

Casi 120 surfistas infantiles y juveniles participan en la competición. Tras la entrega de premios, habrá una fiesta en El Monopatín.