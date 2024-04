Siete películas internacionales competirán en Play-Doc, cuatro de ellas estrenos en España

Siete películas, tres de ellas estrenos en España y otra en Europa, competirán en la sección internacional del Festival Internacional de Cine Documental Play-Doc, que se celebrará del 1 al 5 de mayo en Tui.

Esta edición del vigésimo aniversario destacará por la participación de reconocidos y celebrados cineastas cuyas obras se han caracterizado por la permanente búsqueda estética y el riesgo formal. Desde el trabajo póstumo de Jean-Luc Godard al más reciente film del prolífico realizador brasileño Júlio Bressane –que se verá en carácter de estreno europeo–, pasando por las nuevas obras de veteranos investigadores del lenguaje cinematográfico como Paul Vecchiali, Jean-Claude Rousseau, Jerome Hiler, Enrico Ghezzi y la dupla que integran Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi.

“La competición internacional de esta edición será a la vez una celebración de cineastas que, a lo largo de sus carreras, jamás dejaron de lado su interés por la experimentación audiovisual”, destacan desde la organización del festival.

El festival se celebrará del 1 al 5 de mayo en Tui

Así, las siete películas que competirán en la máxima categoría del certamen son: Cinema Before 1300 (Jerome Hiler, 2023, Estados Unidos), Bonjour la langue (Paul Vecchiali, 2023, Francia), Film annonce de film qui n’existera jamais (Jean-Luc Godard, 2023, Francia), Frente a Guernica (Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi, 2023, Italia-España), Gli ultimi giorni dell’umanità (Enrico Ghezzi, Alessandro Gagliardo, 2022, Italia), Leme do destino (Júlio Bressane, 2023, Brasil) y Oú sont tous mes amants? (Jean-Claude Rousseau, 2024, Francia).

Jurado internacional

El jurado encargado de elegir al ganador estará integrado por profesionales de renombre internacional, como la directora austríaca Ruth Beckermann, realizadora de The Dreamed Ones, Mutzenbacher y The Waldheim Waltz, entre otros clásicos contemporáneos; la cineasta y profesora estadounidense Bette Gordon, directora de la icónica Variety y Handsome Harry, y el programador y editor Benjamin Mirguet, que ha trabajado en películas como Batalla en el cielo, o Dau, entre muchas otras.

La programación de la competición internacional se suma a las ya anunciadas retrospectivas y funciones especiales que integrarán esta edición, entre las que se encuentran ciclos dedicados a la obra de William Friedkin, Leon Hirszman, David Gladwell, Viola Stephan y una exhibición especial de la película As armas e o povo, con motivo de cumplirse 50 años de la Revolución de los Claveles.