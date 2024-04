O teu legado vivirá en cada xogador ou xogadora do que fuches mestre

Finou o querido Julio Gilsanz Carrera aos 74 anos de idade, peza fundamental para o auxe do balonmán feminino no Porriño e en Ponteareas. Foi xogador na súa época moza no C.R.C Xoane e xa posteriormente adestrador do C.R.C Riego xunto ao seu irmán “Sagui” polo que pasaron varias xeracións de xogadoras que lograron chegar á división de honra. Tamén adestrou ao Balonmán Ponteareas e formou parte dos inicios do Club Ciclista Spol e foi xogador e directivo do Porriño Industrial FC. Volta ao deporte dos seus amores no Club Balonmano Porriño e escribe novamente páxinas de gloria. Seguiu indo como afeccionado a ver partidos, a animar e a sudar a camiseta desde a grada.

Hoxe choramos a un home que se entregou a transmitir os valores esenciais do deporte.

Ata a súa xubilación traballou en Frigolouro, no departamento de administración, e alí deixou grandes amizades.

Na familia vivímolo con moito pesar porque era un home optimista, xeneroso e alegre, amante do deporte ao que dedicou os mellores anos da súa vida. Botaremos de menos o seu sorriso, a súa calma e empatía. Lembraremos sempre o seu trato cordial, un faro de amabilidade e dedicación á súa paixón. Sentiremos que nos dará as coordenadas, a técnica e a estratexia para unha xogada perfecta na vida. Saber defender ao noso equipo, driblar os problemas, valorar o traballo en equipo, facer piña coa nosa xente, coa familia. Ser elegantes e buscar a excelencia. Ensinounos a que non hai que renderse e a loitar cada balón e non dalo por perdido. Así foi o final dos seus días, acariñando cada momento ao lado dos seus, ao lado da nosa tía Graciela que hai ben pouquiño celebraron as vodas de ouro, 50 anos xuntos, nas duras e nas maduras, dos seus amados fillos Irma e Juli, a adorable e simpática neta Martina e a o seu neto Pedro, xogador brillante do que se sentía tan orgulloso. Quen diría que case toda a rapazada da familia ía tomar o camiño do balonmán, esa afección compartida por tanta xente no Val da Louriña.

Lembraremos os teus baños na piscina soñada que tantas alegrías nos deu a toda a familia, aquela cervexiña fresca ou o refresco para os peques sempre a man para botar uns parrafeos e como aperitivo para organizar a todo o equipo de natación para a competición. Os paseos en bici, as viaxes e a praia e o sol que tanto che gustaban.

Es do Porriño mais tamén de Sanguiñeda. Deixas un baleiro enorme en nós mais queremos que saibas que nos ocuparemos de que non se esqueza a túa herdanza e teñas o recoñecemento que mereces polos teus desvelos no impulso do deporte do balonmán no Porriño, e por saber transmitir a paixón pola vida e pola defensa dos valores do deporte.

A túa lembranza ten o bo arrecendo do pan da avoa Carolina e o son dunha pista de balonmán a piques de comezar o partido.

O teu legado vivirá en cada xogador ou xogadora do que fuches mestre, en cada gol do teu neto Pedro e nos nosos corazóns e comprobando na túa despedida que o éxito verdadeiro non se mide en vitorias e si no impacto que deixamos nos demais.

Boa viaxe, querido entrenador!

Este partido rematou mais non o noso cariño.

