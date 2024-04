La ONCE dedica un cupón a las fiestas de San Telmo

La ONCE dedica su cupón del jueves, 11 de abril, a las Fiestas de San Telmo de Tui. Cinco millones de cupones animarán a visitar esta localidad y disfrutar de la fiesta. Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia, Enrique Cabaleiro González, alcalde del Concello de Tui, Roberto Gaspar Conde, director de la ONCE en Vigo, la concejala de Emprego e Formación, Comercio, Igualdade, Turismo, Patrimonio e Conxunto Histórico, Ana Núñez, y Pilar Gregores, concejala del PP, presentaron ayer este boleto. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Tui precisamente se encuentra en plena celebración de las fiestas. Sin ir más lejos, hoy se celebra la primera jornada de su tradicional feria cabalar, que se alargará hasta el próximo lunes. El lunes es el gran día de San Telmo. El obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Fiuza, presidirá las celebraciones en honor al Patrón tudense. La primera será a las 11 horas con una eucaristía, a la que antecede la antiquísima procesión de las reliquias o de “la coronilla”. A las 21.00 horas de ese mismo día tiene lugar la magna procesión con las imágenes de los santos de más devoción en las parroquias, que acompañan por las calles a la del beato Telmo, patrono de la ciudad y la diócesis.

Además de la eucaristía y la procesión, el lunes habrá misas a las 9 y a las 10 horas en la capilla de San Telmo, que también acogerá, a las 19, el homenaje a los cofrades fallecidos durante el pasado año y en el que intervendrá la banda de música de la Brilat. Durante este fin de semana, además, el delegado de migraciones de la diócesis, Alberto Montes Rajoy, predicará a las 20.00 horas en el templo catedralicio el triduo, previo a la solemnidad del santo patrón.