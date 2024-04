“Los días buenos llegamos a servir hasta mil ostras en una jornada, era agotador”

La popular Festa da Ostra de Arcade, que se celebra durante este fin de semana en el puerto de la localidad, arrancó ayer con el entrañable homenaje a Isabel Seoane Amoedo, la última ostrera local que trabajó en el mercado de A Pedra de Vigo. “Fueron más de cuarenta años de trabajo, con momentos duros sobre todo durante el invierno por el frío y la lluvia, aunque también con otros muy satisfactorios”, destacó ayer la homenajeada, orgullosa por el reconocimiento de su pueblo.

Se trató de un acto íntimo, por petición expresa de la protagonista, celebrado en el salón de plenos del Concello con la compañía de sus familiares y el alcalde, Manu Lourenzo, junto a varios concejales. El responsable municipal fue el encargado de entregarle una placa en la que se podía leer “En agradecemento por toda unha vida dedicada a poñer en valor a ostra, levando o nome de Arcade por todo o mundo”, además de un ramo de flores.

Isabel Seoane, ayer, tras el homenaje en el Concello. / A. Pinacho

Isabel Seoane comenzó a trabajar muy joven en A Pedra, “con 17 o 18 años” –recuerda– y por su puesto han pasado miles de personas a lo largo de las cuatro décadas en las que estuvo al frente. “Durante los días buenos, como en las fiestas del Cristo de la Victoria o en los meses de julio y agosto con la afluencia turística llegabamos a servir hasta mil ostras en una jornada. Era agotador, no parabas de abrir una tras otra”, afirma. Entre sus clientes no faltaron personajes famosos de todos los ámbitos. “Recuerdo a muchos, como el humorista Eugenio, el cantante Bertín Osborne, Belén Esteban y muchos otros personajes de Telecinco... y muchos otros que no conocíamos pero que luego nos enterábamos de quiénes eran”. Como anécdora recuerda cuando pasaron Los del Río. “Les pedimos que nos cantaran La Macarena que en aquel momento era un éxito y se pusieron en mitad de la calle a cantar y todo el mundo a seguirles. Fueron muy simpáticos”, puntualiza.

También recuerda el impulso en las ventas los días en los que atracaban los grandes cruceros. “Los italianos y los franceses eran muy buenos clientes, les encantaban las ostras, al igual que a los portugueses y los chinos, pero cuando los turistas eran ingleses la cosa cambiaba. Los británicos no las comían, solo querían beber cerveza y sangría”, recuerda.

A pesar de que ahora no trabaja, aclara que no está jubilada. “Todavía mantengo el puesto, que lleva mi hijo y un empleado, pero si quisiera podría volver”, y reconoce que hay veces lo echa de menos. “Aunque después de tantos años de esfuerzo toca descansar”, concluye.

América y La Fórmula animan la fiesta La XXXVI Festa da Ostra de Arcade celebra hoy una de las jornadas en las que se espera una importante afluencia de visitantes, a la espera de mañana, el día grande de esta cita gastronómica con declaración de Interese Turístico Galego desde el año 2012. La programación arranca a las 11.00 horas con animación de la charanga Fanfarria Furruxa. A las 12.00 horas abrirán casetas de degustación de ostras. La jornada de tarde estará amenizada, a las 20.00 horas, con un pasacalles de Mekanika Rolling Band. El plato fuerte de la fiesta llegará a las 22.30 horas con los conciertos del grupo América de Vigo y la orquesta La Fórmula, además de los fuegos artificiales.

