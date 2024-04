El colectivo Alén Nós defiende el valor histórico del canal de piedra de A Marisma

La reciente propuesta realizada por el colectivo de mariscadoras de Redondela de eliminar el antiguo canal de navegación de A Marisma para permitir el paso de las corrientes y frenar la degradación de los bancos marisqueros no ha gustado a los colectivos culturales del municipio. En concreto, la asociación Alén Nós, como firme defensora del patrimonio arqueológico y la arquitectura popular, reivindica el valor histórico de esta estructura formada por dos hileras de piedra en la desembocadura del río Alvedosa y reclaman a los responsables municipales su potenciación como bien cultural y atractivo turístico.

“As barras do Alvedosa forman parte do patrimonio de Redondela, coma o viaduto de Ourense ou o vello Cemiterio dos Eidos. Tirámolos por falta de utilidade?”, señalan desde el colectivo Alén Nós. Dos de sus miembros, Andrés Laxe y Guillermo Fontán, en una entrevista en Radio Redondela criticaron especialmente a los representantes políticos porque “en vez de defender o patrimonio histórico e cultural contemplan a posibilidade de eliminar esta escollerera alegando que non ten utilidade”. Unas críticas dirigidas a la alcaldesa Digna Rivas y al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que recientemente se comprometieron a “estudiar” la solicitud de las mariscadoras redondelanas.

La propuesta de retirada de este canal en desuso ya había sido solicitada en 2016 por la cofradía de pescadores de Redondela e incluso pidieron una subvención el Grupo de Acción Costeira (GAC) dedicada a proyectos relacionados con el litoral, y también al Fondo Europeo de Pesca. El proyecto en aquel momento también causó polémica y quedó en el olvido hasta ahora, tras insistir de nuevo las mariscadoras.

Incluido en un estudio de potenciación turística El antiguo canal fue construido en el año 1926 con el fin de aumentar el calado en A Marisma. La barrera de piedra, de 350 metros de longitud, permitía que los barcos pudieran llegar hasta el puerto redondelano, que en aquel tiempo se situaba junto a la alameda, en el espacio que ahora ocupa el mercado de abastos. Este canal de navegación fue incluido en un estudio de potenciación turística de la Ensenada de San Simón en el año 2010 como uno de los recursos culturales de la ría, ya que se trata de una estructura singular junto a la de los puertos de Pontevedra y Noia.

