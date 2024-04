El servicio de ayuda a domicilio de Nigrán crece para atender a un 50% más de vecinos

El Concello de Nigrán duplica el presupuesto del servicio de ayuda en el hogar con la intención de acabar con la lista de espera que en la actualidad suma un total de 23 dependientes de grado 3 y aumentar la asistencia para dar cobertura a todos los que puedan solicitarlo en los próximos 5 años, según aseguran fuentes municipales. El contrato pasa de los 580.000 euros al año actuales a los 1,3 millones. El gobierno municipal aprobó ayer en pleno la delegación de competencias en la Alcaldía para agilizar un contrato que aumenta de 30.000 a 56.760 las horas prestadas al año. PP y BNG votaron en contra dejar el asunto en manos del regidor.

“Por vez primeira na historia do Concello de Nigrán imos garantir a asistencia a todas aquelas persoas que precisan axuda para tarefas tan intrínsecas na súa rutina diaria como asearse, vestirse, alimentarse ou deitarse. Este é o ‘Nigrán para todos’ ao que sempre nos referimos”, explica el alcalde, Juan González.

El servicio atiende en la actualidad a un total de 41 dependientes en grado 3 y 6 en grado 2

El servicio llega en la actualidad a un total de 41 dependientes en grado 3 y 6 en grado 2 (los que no requieren apoyo permanente). “O contrato arrancaría antendendo cun 50% máis de beneficiarios e coa previsión orzamentaria suficiente para atender a todas as novas altas que xurdan durante a súa vixencia”, subraya el regidor, que considera la prestación “totalmente prioritaria”. “Resulta clave para que as persoas dependentes que o desexen poidan seguir vivindo nos seus domicilios ben atendidos e sen caer na exclusión social”, apunta.

La Concellería de Servizos Sociais apostó por que se valorase más la calidad del servicio que la oferta económica de la empresa, por lo que se puntúan prestaciones de mejora como servicios de fisioterapia, podología, peluquería básica, limpiezas de choque –especialmente importantes e casos de síndrome de Diógenes–, cursos de formación para los cuidadores que complementen la ayuda profesional y eviten el síndrome del cuidador quemado, o también cursos para el personal técnico. Se valorará asimismo la disponibilidad de apoyos técnicos como pueden ser grúas, camas, asientos giratorios de bañera, sillas de ducha, bandejas de lavado de cabeza, colchones antiescaras o pastilleros.

Las bases de licitación incrementan el salario de las trabajadoras, que sube como mínimo de 16,96 euros/hora a 22,38 (ambos sin IVA).