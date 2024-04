Roban una decena de castaños recién plantados en el monte de Chapela

Una repoblación con castaños realizada hace veinte días por la Comunidad de Montes de Chapela en el entorno del área recreativa del barrio de Parada ha desaparecido por completo. Se trataba de una decena de ejemplares de medio metro de altura de una variedad híbrida, que se adapta muy bien al suelo de esa zona. Con esta acción trataban de regenerar este espacio de monte situado junto al Camiño do Galo, en las inmediaciones del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD).

El presidente de la comunidad de montes, Francisco Puch, lamenta estos hechos a los que no encuentra ninguna explicación y denuncia que no es la primera vez que ocurre, ya que también les sustrajeron varios ejemplares de otra plantación realizada el pasado mes de diciembre en una zona de monte cercana, también en el barrio de Parada. En esa ocasión fueron los alumnos del instituto de Chapela los que realizaron la reforestación con un centenar de árboles de distintas especies autóctonas en un terreno de 20.000 metros cuadrados cedido por los comuneros, enmarcada en una actividad educativa.

"El que lo hizo solo buscaba hacer daño, una acción de mala fe que no tiene ninguna explicación" Francisco Puch — Presidente de la comunidad de montes

Los árboles ahora desaparecidos fueron plantados el pasado 11 de marzo como culminación de unas tareas desbroce del monte para prevenir los incendios forestales de cara a la temporada estival. Diez días después los comuneros volvieron al lugar para ver cómo estaban los castaños pero su sorpresa fue que no había ninguno. Todos los ejemplares habían sido robados. “No tiene ningún sentido que ocurran estas cosas, no entendemos a quién le puede molestar que se planten especies autóctonas para garantizar una diversidad de frondosas en el monte. El que lo hizo solo buscaba hacer daño, una acción de mala fe que no tiene ninguna explicación”, denuncia Puch.

Seguirán con las plantaciones

Pese a este contratiempo, la entidad comunal seguirá con las plantaciones en la zona confiando que se trate de unos hechos aislados y que no se volverán a repetir. “Espero que sea la última vez y que el autor o los autores recapaciten y tengan más consideración, porque con este tipo de acciones se daña a todos los vecinos de Chapela, ya que son los que se van a beneficiar de la conservación de la biodiversidad del monte como pulmón verde de la parroquia”, concluye.

