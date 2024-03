Teatro do Ar estrea a súa décimo quinta obra, a comedia ambiental “Seca”

Levan só doce anos enriba dos escenarios e van xa pola súa décimo quinta montaxe, obra do seu director, Pedro Rodríguez. Teatro do Ar estrea hoxe no auditorio de Nigrán “Seca”, unha comedia de temática ambiental que serve de peche ás actividades do Mes da Memoria que a compañía composta de mozos que se coñeceron nas aulas do colexio de Panxón organizou en colaboración con Somos Terra e co Concello de Nigrán. Será ás 19.00 no auditorio municipal, con entrada de balde.

A peza trata de facerlle reflexionar aos espectadores sobre “as secas que vivimos nas nosas vidas, tanto no exterior coma no interior”,segundo comenta o autor, e conta a historia dunha actriz vida a menos que chega a unha lagoa sen agua para rodar un anuncio turístico con presións do seu ex e da súa axente.