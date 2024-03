Tributo a las precursoras del requeixo

Una placa instalada en una piedra de monte recuerda en la parroquia de Cerdeira a las mujeres precursoras del requeixo de As Neves. “En recoñecemento ás mulleres da parroquia de Cerdeira por perpetuar a receita do requeixo a través do tempo”, indica el texto grabado en bronce, y que fue destapado en un acto en el que participaron algunas de esas vecinas, dos de las cuales se encargaron de retirar la tela.

Cerdeira es una parroquia situada al este del término municipal e integrada en el espacio de los montes de A Paradanta, un lugar que siempre fue un espacio ideal para la ganadería, de la que salía la materia prima para la elaboración tradicional de este tipo de queso fresco, tan popular en la gastronomía moderna.

Allí se elaboraba este producto local más allá de lo que la memoria recuerda. “Hace más de cien años para cuajar la leche se usaba una pizca del estómago de un cabrito, aunque más tarde se usaron ya preparados de farmacia para ello, más adecuados para los requisitos sanitarios”, explican.

“Queremos reconocer a las mujeres de Cerdeira su trabajo porque el requeixo es originario de esta parroquia y gracias a ellas, hoy As Neves es conocida por su requeixo. Tenemos que ir a las raíces y solo podemos agradecer a las mujeres por la transmisión oral de las recetas a lo largo del tiempo, que pasó de madres a hijas de forma sucesiva”, señala el alcalde, José Manuel Alfonso.

Amelia, Soledad, Marisol, Luz, Flora, Isolina, Idalina, Deliciosa, que esta a punto de cumplir 101 años, e Isabel (que no pudo acudir al acto), son los nombres de las mujeres que en los últimos cincuenta años mantuvieron viva la receta después de recogerla de sus madres. “Mujeres que se ocupaban del cuidado de sus hijos e hijas, de sus mayores, de la casa, muchas veces de las fincas, elaboraban el requeixo, lo vendían en la feria y en los restaurantes en época de la lamprea...”, indicó el regidor.

Alfonso señaló también que hoy el requeixo de As Neves es muy conocido y forma parte de la alta cocina “pero no debemos olvidar nuestros orígenes, y, sobre todo, a las mujeres que lo hicieron posible, y esto nos tiene que llevar a ser un concello más justo y más igualitario, con igualdad real entre mujeres y hombres.

En el acto, en el que Amelia explicó el proceso de elaboración, el alcalde de As Neves José Manuel Alfonso, recordó a Alsira que formó parte de la plantilla de la cooperativa del requeixo, fallecida la semana pasada, y que, junto con otra vecina de la parroquia, Lita, transmitieron a otras mujeres, las que hoy elaboran el requeixo en la planta, sus conocimientos. Ana, hija de Alsira participó en el acto y Alejandro, yerno y responsable de la cooperativa, también estuvo presente.

