"Conserxes para os colexios de Gondomar xa"

“Sen conserxe o cole mete medo, non se pode nin saír ao recreo”, “Verdade verdadeira, de que haxa conserxes non hai maneira”, “Conserxe xa! O Chano descoidado está”, “Conservación, vixiancia e reparación, cousa do Concello son”... Las numerosas pancartas desplegadas ayer ante la casa consistorial de Gondomar lo dejaban claro. La comunidad escolar, representada allí por más de 300 personas, exigió al gobierno municipal, esta vez de viva voz y con silbatos, un conserje para cada uno de los cinco centros educativos públicos del municipio. Porque consideran que se trata de una figura “esencial” en la actividad diaria de los colegios.

“Se falto eu n día non pasa nada, todo marcha igual, pero se fala o conserxe todo é caótico”, explicaba en medio de la protesta Miguel González Barreira, director del colegio Serra Vincios. Igual que el Chano Piñeiro, el Neira Vilas de Peitieiros, el Souto-Donas y el Colexio Rural Agrupado (CRA) Antía Cal –que engloba seis aulas de infantil repartidas por cinco parroquias– su colegio lleva meses sin bedel.

Sin bedeles, advierten, nadie detecta averías ni revisa instalaciones ni mobiliario, cuestión primordial para la seguridad de los alumnos

El gobierno municipal envía de vez en cuando, señala, personal temporal contratado con cargo a subvenciones de la Diputación que “non resolven os problemas do día a día”. “Hoxe mesmo [por ayer] tiven que atender o camión do gasoil para a caldeira en horario de clase. O profesorado non ten horas dispoñibles porque cada vez temos máis alumnado con necesidades especiais e precisamos dous mestres por aula”, explica. Así, recalca, el centro pasa la mañana abierto porque nadie recibe a las familias que van a recoger o dejar algún alumno ni a los servicios de mensajería, ni tampoco se atiende el teléfono. Tampoco hay una persona que revise calefacción, puertas y ventanas, mobiliario deportivo, detecte averías... “Todo iso é parte fundamental da seguridade do alumnado”, concluye este director, cuyas palabras secundan sus homólogos en los otros cuatro centros.

"Non queremos apaños da Deputación"

“Non queremos apaños da Deputación, queremos conserxes estables, traballadores fixos que non varíen e que estean no cole continuamente, que os nenos e as familias os identifiquen”, reivindicaba Mati González, integrante de la Anpa del colegio Chano Piñeiro y presidenta de la Federación de Asociacións de Nais e Pais do Val Miñor (Favalmi), que respaldó la protesta, igual que la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais (Foanpas).

Familias y docentes se han unido en esta causa. Llevan meses tratando de abordar el asunto sin éxito, afirman, con el gobierno local. Tras la concentración pacífica de ayer, que prolongaron durante más de una hora, esperan respuesta de los dirigentes municipales. El alcalde, Paco Ferreira, anunciaba el miércoles la contratación de doce personas en la misma línea de ayudas de la Diputación, durante nueve meses, de abril a diciembre, siete de ellas destinadas a los colegios. Pero la comunidad escolar gondomareña lo que quiere es recuperar a sus conserjes permanentes. A él iba dirigida una de las pancartas: “Conserxe en cada cole para que o alcalde mole”.