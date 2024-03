Un total de 29 vídeos compiten no concurso “Ollo con Nigrán”

Medio cento de persoas de todas as idades presentaron un total de 29 vídeos ao certame “Ollo con Nigrán”, que convocou o Concello de Nigrán en colaboración con Teatro do Ar e Somos Terra para potenciar a creación artística en galego e divulgar a riqueza natural do municipio. A gala na que se coñecerán os tres mellores terá lugar este domingo, día 24, ás 19.00 no auditorio municipal. O gañador acadará 1.000 euros.