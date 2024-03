“Hai moita poesía nos whatsapps ou nos post-it”

Aínda non ten moi asumido que é poeta, pero o seu primeiro poemario, “Dakota”, gañou o Premio de Poesía Victoriano Taibo, que chega á súa décimo quinta edición consolidado como un dos principais certames literarios de Galicia cunha nutrida listaxe de autores participantes ao longo da súa traxectoria. Masha Álvarez Martínez recollerá mañá sábado o galardón que convocan o Instituto de Estudos Miñoráns, o Concello de Gondomar e a Editorial Galaxia nunha gala que comeza ás 19.30 horas no auditorio municipal Lois Tobío.

–Teñen que ver os poemas co estado americano que lle da título ao libro?

–Son profesora de inglés en Secundaria e estiven dous anos dando clases de castelán nos Estados Unidos. O libro é unha volta á vila onde vivín dous anos, Sioux Falls, no estado de Dakota do Sur. Pero non só iso. Falo do frío e da neve, dos quilómetros, das ruínas e das flores, dunha historia de amor dun cura da miña familia, dos santos da igrexa de Crecente, dos estados norteamericanos que están delimitados por liñas rectas nas súas fronteiras, do home de Bermés que inventou o metro nas Pitiusas, dos indios que beben na estrada de Whiteclay, Nebraska, do Mississippi e dos pobres cos que vivín porta con porta nun edificio de protección oficial...

–Vaia mestura...

–Empecei facendo poemas e logo fixen un cambio a modo de crónicas diarias dos paseos, de ir tomar o viño e escoitar algo que me interesa, non é tanto o que sae de min, senón o que se me pón diante e recollo.Neses exercicios de crónicas atopei a miña voz.

–Os seus poemas son máis de contar cousas que de introspección?

–O pensamento está incluído cando un recolle e pensa o que recolle. Interésame moito a verdade na poesía e non modifico o que recollo, escoito ou me contan.

–Vai sempre cun radar posto para recoller historias?

–Si, continuamente. Nunca sei onde vou atopar algo. No obradoiro de poesía que impartín en Gondomar co gallo do premio insistín moito en que leven sempre algo para anotar.

"Unha cousa é escribir e outra considerarse poeta"

–Hai poesía en calquera sitio?

–Todo na vida se pode ligar á poesía. Hai moita poesía nos whatsapps, nos post-it, nunha nota que lle deixas a unha amiga...

–Pero non hai moito que vostede escribe, non si?

–Unha cousa é escribir e outra considerarse poeta. Conscientemente levo pouco pero realmente funme fixando toda a vida en cousas que agora me valen para a escritura. Sentando e poñéndome a escribir levo 3 ou 4 anos. O que nunca pensei foi ter a sorte de ter un libro feito. É ata sorprendente para min.

–Que supón para vostede gañar o Victoriano Taibo co seu primeiro libro?

–Saber que outras persoas consideran de mérito o que ti fas máis alá de ti mesma é un gran apoio. O premio Victoriano Taibo significa para min querer seguir escribindo.

–Xa ten algún proxecto literario en mente?

–Estou traballando noutro libro que me dá a sensación de que vai ser a segunda parte de “Dakota”, non sei onde me vai levar, ao mellor fago unha triloxía dos estados do Medio Este americano, é bonito non saber onde te leva.

–E ademais é música.

–Son música amateur, non me dedico profesionalmente a iso. Temos un grupo de música onde está tamén meu irmán. Chamámonos Os residuos atractivas. Eu toco a gaita e meu irmán o acordeón. Con instrumentos tradicionais facemos musica punk-rock. O día 29 imos sacar o noso segundo disco, “Antes molabamos”, e estamos moi contentos de poder scar un novo traballo adiante.