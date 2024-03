Charla sobre “A loita das galegas no século XX” na Ramallosa

No marco das actividades do Día da Muller, a asociación Lucenza-Ateneo de Nigrán organiza hoxe unha conferencia titulada “A loita das galegas no século XX” a cargo da xornalista e escritora Montse Fajardo, que fará un repaso desde os tempos do agrarismo á Transición. Será ás 20.00 na antiga estación do tranvía da Ramallosa.