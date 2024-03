Redondela inicia un ciclo de charlas y talleres centrados en la salud femenina

La Concejalía de Igualdade de Redondela inicia mañana el ciclo “Salud Femenina”, que tiene como objetivo dar visibilidad a diferentes aspectos de la salud de las mujeres, tanto física como mental, a través de charlas y talleres impartidos por médicas, nutricionistas, educadoras, fisioterapeutas, enfermeras, etc. Estas jornadas se celebrarán desde mañana, día 9, hasta el 13 de abril en la oficina de Turismo, en la calle Isidoro Queimaliños, en el marco de la programación del Día Internacional de la Mujer.

Las profesionales que impartirán las charlas y los talleres, especialistas en diferentes ámbitos, hablarán sobre el cuerpo desde una perspectiva de género y abordarán cuestiones como la menstruación y la menopausia, la alimentación, la sexualidad, el autoconocimiento y el cuidado emocional. En los diferentes coloquios se abordarán temas como la “desigualdade que sofren as mulleres no ámbito da saúde mental”, según apunta Débora González, educadora social que impartirá la sesión sobre “Mulleres e saúde mental: mitos e realidades en torno á saúde mental”. La concejala, Iria Vilaboa, señala también la “escasa investigación que hai sobre o corpo feminino e as enfermidades relacionadas, como pode ser a endometriose”, de las que se hablará en estas jornadas.

Autoaceptación corporal

El primero de los talleres será mañana sábado, a las 10.00 horas, sobre “Autoaceptación corporal dende unha perspectiva de xénero”, que impartirá la educadora social especialista en igualdad Lucía Pereda. La siguiente cita será el lunes 11 con el taller “Como te moves?” a cargo de la fisioterapeuta Noa Siñuela. Se trabajará una parte teórica y otra práctica sobre las posturas ideales y consejos sobre la actividad física.

En total serán una docena de sesiones sobre salud femenina que a lo largo de los meses de marzo y abril abordarán también otras cuestiones como “Alimentación e ciclo menstrual”, “Descubrindo o solo pélvico”, “Sexualidade e saúde sexual” o “Que acontece no noso corpo na menopausa”, entre otras.

Todas son gratuitas pero requiere inscripción previa en el teléfono 986402865 o en el correo electrónico multiusosredondela@gmail.com.